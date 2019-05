Caulonia – Bilancio stabilmente riequilibrato, via libera dal Ministero

È stato approvato in consiglio comunale il bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del parere favorevole da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali della finanza locale. È stata certificata la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dall’Ente. Si tratta di una delle più importanti tappe per gli equilibri economici del Comune, un passo avanti verso la normalità contabile e operativa.

«L’approvazione del bilancio non era affatto scontata, ma è il risultato del gran lavoro fatto e dell’impegno di un’amministrazione seria e concreta – commenta il primo cittadino cauloniese – Una serietà certificata dal Ministero dell’Interno che ha validato quanto proposto in tempo di record. E’ la dimostrazione lampante che la strada scelta per il risanamento è quella giusta».