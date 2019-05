Battista, Solfrizzi, Guidi, Ingrassia pronti per la nuova stagione Oda (RC)

Condividi

di Grazia Candido – Maurizio Battista, Emilio Solfrizzi, Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia. Questi sono solo alcuni dei big pronti a calcare il palco del teatro “Francesco Cilea” nella prossima stagione “Chi non ride è fuori moda” targata Officina dell’Arte.

Nove spettacoli, commedie esilaranti e nomi altisonanti del teatro e della tv scelti dal direttore artistico Peppe Piromalli che stupisce ancora una volta il suo pubblico presentando per il prossimo anno due stagioni: una al teatro “Cilea” dal 26 ottobre 2019 al 9 maggio 2020 e una al cine-teatro “Il Metropolitano” dall’8 novembre 2019 al 4 aprile 2020.

“Il teatro è un presidio culturale attivo e vitale nel tessuto reggino e proprio per questo abbiamo voluto creare anche la kermesse “Teatro Off” al Metropolitano dove andranno in scena monologhi e duetti con noti nomi del mondo dello spettacolo – afferma Peppe Piromalli – Proponiamo un teatro per tutti cercando di coinvolgere le nuove generazioni ma soprattutto, riappropriarci di luoghi di cultura della città. La prossima stagione del Cilea lascerà davvero senza fiato gli spettatori: abbiamo coinvolto pure stavolta, numeri uno del teatro entusiasti di confrontarsi con Reggio Calabria. L’Officina dell’Arte non vuole solamente proporre spettacoli di qualità ma intende divenire anche un punto di riferimento per scambi di esperienze artistiche e in questi anni, siamo riusciti a creare sinergie con attori e compagnie che adesso vogliono essere parte integrante del movimento culturale reggino”.

Ma tante sono le sorprese che l’Officina dell’Arte ha riservato al suo fedele pubblico del Cilea al quale regalerà anche una chicca tutta made Calabrese con il nuovo spettacolo dell’attore comico reggino Gennaro Calabrese, speaker di radio Kiss Kiss e conduttore di Alice TV, che porterà in riva allo Stretto il suo show “Un calabrese a Roma”.

E grande curiosità c’è per la nuova commedia “Amore t’ammazzo” dell’Officina dell’Arte scritta e diretta dall’attore e regista Marco Cavallaro (uno dei protagonisti della stagione “Teatro Off” insieme a Federico Perrotta, Valentina Olla e Dario Cassini) che vedrà ancora una volta protagonisti Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e Gennaro Calabrese. Un trio che, la scorsa stagione, ha letteralmente conquistato spettatori e critica con la commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perché” in tour dal prossimo Dicembre con tappe a Milano, Roma e molte città della Sicilia.

Insomma, l’Officina dell’Arte continua il suo percorso culturale con la volontà di diffondere un messaggio di crescita individuale e sociale attraverso il teatro e lo fa da una parte con le produzioni che portano il suo nome e dall’altra con spettacoli di noti attori e registi che hanno segnato il panorama teatrale e che, con il loro impegno, infondono un’idea di teatro come luogo di creatività, formazione culturale, crescita intellettuale.

Da lunedì prossimo sino al 14 giugno presso il botteghino del teatro “Cilea”, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, è possibile riconfermare gli abbonamenti per la quinta edizione della stagione “Chi non ride è fuori moda” mentre dal 24 giugno al 20 Luglio e dal 26 agosto al 21 settembre si possono acquistare i nuovi abbonamenti o semplicemente i biglietti per i singoli spettacoli.

Per altre info #dapeppinoalbotteghino #siparte