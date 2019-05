Approvata proposta di legge in favore dei giornalisti vittime di intimidazioni

Condividi

La Commissione regionale contro la ndrangheta, presieduta dal consigliere Arturo Bova, ha reso parere favorevole all’unanimità ad una proposta di legge di iniziativa del consigliere Sebastiano Romeo in materia di “sostegno in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni”. Nella relazione di accompagnamento al testo normativo, tra l’altro, viene evidenziato che “la media delle intimidazioni in Calabria negli anni 2006/2017 a giornalisti professionisti e pubblicisti è di 80 casi, in costante aumento, con insulti, violenze e danneggiamento dei beni personali”.

Durante i lavori, la Commissione ha audito sulla questione il giornalista Michele Albanese, consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa e responsabile per il Sindacato giornalisti dei progetti di educazione alla legalità.

Di seguito, la Commissione ha fornito parere favorevole unanime ad una proposta di legge di iniziativa del presidente Arturo Bova recante diposizioni in materia di “prevenzione e lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell’usura e dell’estorsione”.

Ai lavori, ancora in corso, sono presenti i consiglieri Sergio, Romeo, Arruzzolo, Battaglia e Nucera.