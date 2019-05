Antonimina (RC) – Alla Casa delle Erbe la Festa delle Rose

Condividi

Una grande festa per gli occhi, l’udito, l’olfatto, il palato e il tatto di chi parteciperà a quello che è diventato un appuntamento di spicco per gli appassionati di rose e fiori ma anche per chi ama passare una giornata immerso nella bellezza di un paesaggio incantevole. Domenica 12 maggio, ad Antonimina, alla Casa delle Erbe, seconda edizione della Festa delle Rose.

La Festa nasce dalla passione della presidente del Circolo Marò D’Agostino, architetta paesaggista che ha l’ambiente, la sua cura e salvaguardia, come soggetto imprescindibile della personale ricerca professionale ed artistica che da anni persegue in Calabria.

La Festa delle Rose, unica nella nostra regione, per la sua seconda edizione prevede un allettante succedersi di eventi: da un workshop di ecoprint a una mostra di stampati botanici su tessuto, e poi un laboratorio olfattivo, assaggi e degustazioni, performance musicali e momenti di convivialità e relax. Azioni e lezioni affidate alla guida e alla sapienza di artisti ed esperti che sapranno lasciare tracce e stimoli.

Festa delle Rose – 2° edizione

Casa delle Erbe e delle Agriculture – C.da Barbaro- Ciminà- Antonimina

Domenica 12 maggio 2019



Programma

Mattina

ore 10.30 Caterina Niutta – artigian/artista

Stampare rose. Laboratorio base di ecoprint

Mostra di pezzi unici tessuti, stampati con erbe e tinture naturali e confezionati a mano



ore 12.45 Circolo Casa delle Erbe e delle Agriculture

Rose e delizie sulla tavola di maggio



Pomeriggio

ore 14.45 Sandra Ianni –sociologa, esperta di cultura enogastronomica, spezieria e profumeria

Storia dei profumi. Il profumo di rosa.

Laboratorio olfattivo di base

ore 16.30 Circolo Casa delle Erbe e delle Agriculture

La rosa nel vigneto

Degustazione rosée con dessert alle rose

Sera

ore 18.00 Music for roses, Antonio Fiume pianista

Info e prenotazioni 339-4018497.