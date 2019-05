Alla Dante Alighieri settimana di autovalutazione, valutazione e approfondimento

Condividi

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione didattica/paritetica di Dipartimento – DISSFAM – (Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediterranea), nonché delle determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento, ha attivato una serie di incontri in via sperimentale, denominate Settimana AVA.

Tali iniziative di formazione ed informazione, volte a diffondere tra i componenti della comunità accademica i principi fondamentali dell’AQ (promozione dei sistemi di assicurazione di qualità), nonché dell’autovalutazione, illustreranno i requisiti del Sistema AVA proposto agli Atenei dall’ANVUR.

Il ricco calendario di eventi si concluderà giorno 10 maggio con la Lectio magistralis del Prof. Alessandro Corbino sul tema: “Stato dell’arte, prospettive e buone prassi delle politiche di assicurazione della qualità universitaria”. Durante l’incontro, inoltre, sarà presentato il nuovo Piano di Qualità d’Ateneo.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

2 maggio

10:15 – 12-30: Prof. Carlo Gelosi, esercitazioni di approfondimento di Sociologia Urbana.

3 maggio

9:30 – 11-45: Prof.ssa Adriana Mabel Porta, esercitazioni di approfondimento di Lingua e Letterature Ispanoamericane II.

10:15 – 12:30: Prof. Domenico Siclari, esercitazioni di approfondimento di Diritto Amministrativo.

6 maggio

9:30 – 11-00: Prof.ssa Aurora Vesto, esercitazioni di approfondimento di Diritto Privato.

10:00 – 12:00: Incontro congiunto tra gli attori dell’AQ d’Ateneo con gli organi ed il personale docente e non. In particolare, con il Rettore, i rappresentati degli studenti, i rappresentati del personale amministrativo, i Coordinatori dei CdL, il Direttore del Dipartimento, la Commissione Paritetica, il Presidio di Qualità, il Consiglio di amministrazione, il Responsabile della Trasparenza, il Nucleo di Valutazione ed il Responsabile di AQ, utile al coordinamento tra gli attori coinvolti ed alla stesura delle proposte da presentare all’incontro del 10/05/2019. Durante l’incontro verrà presentato e discusso il nuovo Piano di Qualità.

7 maggio

9:00 – 13:00: Incontro di studio internazionale su “La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici” organizzato in partenariato con l’Università di Salta (Argentina).

15:00 – 18:30: Seminario interateneo con l’Università di Messina “Lavoro sociale e comunità: prospettive, innovazione e politiche” a carattere professionalizzante – sessione a Reggio Calabria.

16:45 – 18:15: Prof. Paolo Buchignani, esercitazioni di approfondimento di Storia contemporanea.

8 maggio

9:30 – 13:00: Seminario interateneo con l’Università di Messina “Lavoro sociale e comunità: prospettive, innovazione e politiche” a carattere professionalizzante – sessione a Messina

9 maggio

10:30 – 12:30: Lectio magistralis del Prof. Antonino Monorchio, rivolta ai docenti dell’Ateneo, su:

“Creatività dei docenti e organizzazione del sapere”.

10 maggio

10:30 – 13:00: Seminario con la partecipazione dei rappresentanti degli altri Atenei, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Lectio magistralis introduttiva del Prof. Alessandro Corbino su: “Stato dell’arte, prospettive e buone prassi delle politiche di assicurazione della qualità universitaria”.

Durante l’incontro verrà presentato il nuovo Piano di Qualità.

15:00 – 17-00: Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo, esercitazioni di approfondimento di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Dr. Claudio Bova

Responsabile Settore Servizi Bibliotecari

Responsabile Ufficio Public Engagement illustrazioni eventi promozionali

Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria

Via del Torrione, 95

89125 – Reggio Calabria

www.unistrada.it

www.unistrada.it/biblioteca

BIBLIOTECA

Orari di accesso al pubblico:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 9.30 – 13.30

Accesso pomeridiano lunedì e mercoledì: 15.00 – 17.00;