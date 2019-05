Alitalia conferma i collegamenti dall’aeroporto di Reggio Calabria

Condividi

Dal prossimo 30 ottobre sarà possibile volare da Reggio Calabria a Roma Fiumicino e Milano Linate con la Compagnia di bandiera. Si conferma , ancora una volta, la partnership di lunga data con Alitalia che ha già messo in vendita sul proprio sito web i collegamenti giornalieri da e per l’aeroporto Tito Minniti.

Gli orari dei voli sono suscettibili di ulteriori variazioni poiché Sacal e Alitalia stanno collaborando al fine di migliorare ed incrementare l’offerta dei collegamenti e delle frequenze così da consentire una partenza al mattino ed un rientro alla sera su entrambe le direttrici.

Per quanto riguarda la stagione in corso, dal prossimo 6 giugno saranno operativi i voli diretti da Reggio Calabria per Torino Caselle effettuati dalla Compagna Blue Air. Il vettore rumeno ha confermato l’interesse per Calabria considerate le eccellenti performance dello scorso anno.

I collegamenti Blue Air, con frequenza bisettimanale il giovedì e sabato, sono già in vendita sul sitodella compagnia blueairweb.com o presso la biglietteria aeroportuale.

Orari dei voli Blue Air

DA A Partenza

Torino- Reggio Calabria 08:00 giovedì

Reggio Calabria – Torino 10:30-giovedì

Torino- Reggio Calabria 12:00 sabato

Reggio Calabria – Torino 14:30 sabato