Al Tempio Buddhista di Reggio Calabria le celebrazioni del Vesak

Per il quarto anno consecutivo dalla consacrazione del Tempio, domenica 5 maggio 2019, presso il Santha Buddha Vihara – Tempio Buddhista di Reggio Calabria, avranno luogo le celebrazioni del Vesak.

Il Vesak è la importante festività buddhista e viene celebrata ogni anno nel mese di maggio per commemorare i natali, l’Illuminazione e il Paranirvana del Buddha.

Per l’occasione, le celebrazioni e le attività del tempio si svolgeranno durante tutta la giornata a partire dalle 7:30 e si concluderanno alle ore 21:30.

A differenza degli altri anni tuttavia, quest’anno, la Sacra Reliquia del Buddha (un frammento osseo del Perfettamente Illuminato), donata al tempio reggino in occasione della sua apertura da un antico monastero dello Sri Lanka e custodita all’interno di uno stupa dorato protetto da una teca di cristallo, non sarà resa visibile al pubblico in segno di lutto per le vittime innocenti dei terribili attentati terroristici che hanno sconvolto il Paese durante il giorno di Pasqua. I monaci dedicheranno dunque le speciali celebrazioni in suffragio di tutti coloro che hanno perso la vita e, assieme alla comunità, pregheranno per le centinaia di feriti e per il Paese intero, affinché si possa al più presto ritornare ad una condizione di Pace e Sicurezza.

Questo il programma:

Ore 07:30 Inizio attività: Ritiro di “Sila (Disciplina Morale), con insegnamenti di filosofia buddhista e Meditazione Vipassana (Visione profonda);

ore 08:00 Buddha Puja;

ore 08:30 Discorso di Dhamma (insegnamenti in lingua singalese);

ore 10:00 Discorso di Dhamma (Insegnamenti in lingua italiana);

ore 11:30 Buddha Puja (offerta rituale al Buddha) e a seguire dana (offerta del pranzo ai monaci);

ore 13:00 Offerta del pranzo da parte del sangha (comunità) del tempio a tutti i partecipanti;

ore 19:00 Bodhi Puja e Meditazione Samatha/Vipassana

ore 21:00 Pirith – Canti di benedizione dei monaci nell’antica lingua pali (la lingua del Buddha).

E’ una grande occasione per accumulare meriti e sviluppare pace ed armonia all’interno delle proprie famiglie

La partecipazione – così come di consueto tutte le attività del tempio – è assolutamente gratuita

“Possano tutti gli Esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause”