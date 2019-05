A Riace in centinaia in marcia per Mimmo Lucano

Sono stati in centinaia a Riace a mettersi in marcia per salutare Mimmo Lucano, che ha atteso nella vicina Stignano gli ospiti del progetto “E’ stato il vento”, sottoscritto da grandi artisti del panorama musicale italiano.

Tra questi anche Dario Brunori e i Marlene Kuntz. Non un corteo, non una manifestazione ma una passeggiata, alla quale hanno preso parte tanti altri artisti per una giornata di festa, che è stata definita da Chiara Sasso e Padre Alex Zanotelli, della ripartenza, “un nuovo corso di rinascita del villaggio globale più amato e studiato in tutto il mondo”. “Le botteghe, anima del progetto di accoglienza, sono pronte a ripartire – scrivono i fondatori di “E’ stato il vento” in un volantino – l’accoglienza dei rifugiati sarà riattivata, la scuola riaprirà, così come le attività commerciali, perno dell’economia locale, i vicoli e le strade del paese saranno di nuovo animate da odori, colori e sapori da tutto il mondo e il villaggio globale riprenderà vita così come il turismo solidale”.