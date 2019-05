A Reggio Calabria – Giornata dell’Educazione con il pedagogista Daniele Novara

Condividi

Si va verso il tutto esaurito, Mercoledì 29 Maggio, all’incontro con il noto pedagogista e scrittoreprof. Daniele Novara. La giornata dell’educazione, promossa dalla Rete Alleanze Educative Reggio Calabria, in collaborazione con Csv dei Due Mari, Consorzio Macramè e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, prevede due importanti e significativi appuntamenti. Al mattino, alle 10.45 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, focus group tra dirigenti scolastici o delegati, istituzioni pubbliche ed il prof. Daniele Novara

L’idea di fondo è quella di ragionare, partendo dall’ultimo libro di Novara“Cambiare la Scuola si può”, su nuovi metodi che, in alternativa alle pratiche antiquate che ancora governano la grande e complessa macchina dell’istituzione scolastica, mettono al centro la scuola come comunità di apprendimento: una comunità dove si impara dai compagni, si fanno domande, si sperimenta in laboratorio, si sbaglia e ci si diverte, e in cui l’insegnante agisce come un regista, lasciando il protagonismo ai suoi allievi. Nel pomeriggio, il workshop “Non è colpa dei Bambini. Curare con l’educazione”,rivolto a genitori, insegnanti, educatori, assistenti sociali, pedagogisti e medici. L’incontro avrà inizio alle ore 16.00 (accrediti dalle 15.30) e si svolgerà presso l’Auditorium Nicola Calipari – Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria (Via Cardinale Portanova – Reggio Calabria). Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie, prima di etichettarli come malati occorre avere il buon senso di verificare se la loro educazione è corrispondente all’età e ai bisogni di crescita.

In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori, educatori e insegnanti potere, funzione e responsabilità.Il prof. Daniele Novara, ideatore del metodo maiueutico nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto, è docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano. È autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in altre lingue. In BUR sono disponibili Litigare fa bene (2013), Meglio dirsele (2015), Punire non serve a nulla (2016), Urlare non serve a nulla (2016), Non è colpa dei bambini (2017), I bulli non sanno litigare (2018). Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per le iscrizioni, pochissimi posti ancora disponibili, scaricare la scheda visitando il sito www.csireggiocalabria.it o inviare email a alleanzeeducative@gmail.com. Info: 346.3342781

Il Coordinamento Rete Alleanze Educative Rc