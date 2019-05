A Palmi per manifestare per una sanità funzionale

Condividi

Circa 10 mila persone partecipano, a Palmi, ad una manifestazione per chiedere una sanità funzionale e migliore promossa da comitati civici, Comuni, associazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanze civiche di varie estrazioni.

Un lungo corteo, con in testa i gonfaloni di una decina di comuni della Piana e non solo, si è mosso per recarsi sul sito dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale della Piana il cui iter di realizzazione ha subito da almeno 15 anni ritardi per varie cause. I manifestanti chiedono servizi sanitari adeguati per un territorio che risente l’assenza costante e continua di posti letto per acuti e soprattutto servizi di diagnostica e di assistenza. Un territorio, sostengono, che dovrebbe avere almeno 600 posti letto negli ospedali e che invece ne ha poco più di 150 costringendo i cittadini a trasferirsi altrove per curarsi non solo per patologie gravi. (ANSA)