Villa San Giovanni – Il condono per pagamento multe e tributi arriva in Consiglio

Arriva una seconda risposta, in tema di tributi, dopo la rimodulazione delle tariffe idriche che consentiranno un significativo risparmio soprattutto per le famiglie numerose.

La rottamazione delle cartelle dei tributi sarà presente all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale a Villa San Giovanni. Ad anticiparlo, cogliendo l’appello dell’Unione Nazionale dei Consumatori, è il sindaco Giovanni Siclari che, tenendo per se la delega al bilancio e lavorando in piena sinergia con il presidente del Consiglio Antonino Giustra e tutta la maggioranza, già da tempo sta lavorando per poter discutere lo strumento della rottamazione.

“Il condono per il pagamento delle multe auto e dei tributi localiè uno strumento che già da tempo stiamo discutendo con il sindaco che ha la delega al bilancio- ha dichiarato il presidente Giustra – e al prossimo Consiglio saremo pronti a condividere il lavoro fatto e consegnarlo alla città. Dopo la discussione in Consiglio consentiremo a coloro che hanno pendenze di natura tributaria con il Comune di poterle definire in misura agevolata”.

Una misura che ha visto il primo cittadino adoperarsi per dare una risposta concreta in termini di tributi.

“Ho apprezzato l’appello dell’Unione Consumatori ma abbiamo anticipato da tempo questa richiesta -ha dichiarato il sindaco SICLARI – infatti da tempo stiamo lavorando per garantire ai cittadini-contribuenti di poter definire in misura agevolata le ingiunzioni di pagamento relative a multe stradali e tributi ( IMU, TASI, TARSU, TOSAP, COSAP ecc. ) e il punto sarà discusso al prossimo Consiglio”.