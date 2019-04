Condividi

Un giovane di ventisei anni è stato colpito con dei colpi d’arma da fuoco mentre transitava in via Maresciallo Cusmano, in pieno Rione Marconi.

M.P., queste le iniziali del ferito, ha riportato ferite al torace che hanno reso necessario un intervento chirurgico presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Non sarebbe in pericolo di vita.

A darne notizia è La C. Sull’episodio indagano i Carabinieri.