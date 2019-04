Seconda edizione del contest fotografico dedicato alla vita delle mamme

Condividi

Ritorna per il secondo anno consecutivo il concorso fotografico “Vita da Mamma. Mi piace!”, iniziativa di sensibilizzazione che rientra nel progetto ideato dal gruppo locrese e promosso dall’associazione Gadco Calabria guidata dalla dottoressa Enrica Pacchiano.

Soddisfazione della presidente locrese, dottoressa Giulia Audino che ha presentato la seconda edizione insieme al gruppo composto dalla vicepresidente, nonché presidente Avis sezione Locri, professoressa Marina Leone, le volontarie Anna Maria Mollica, Alessia Saraceno, Lidia Grazia Ieraci, Antonia Zappavigna, Emanuela Bova, Silvia Primerano, e la responsabile comunicazione ed eventi Domenica Bumbaca che ha curato l’elaborazione progettuale del contest fotografico “Vita da Mamma. Mi piace!”

Il primo anno è stato un successo non solo per le bellissime fotografie ricevute dagli studenti e dalle studentesse ma anche per l’ottima riuscita dell’evento “Cuore di mamma” svoltosi in piazza dei Martiri il 13 maggio scorso.

«Quest’anno- spiega la responsabile Comunicazione Domenica Bumbaca- il contest, viste le richieste di molti, è stato riservato a tutti, dai 14anni in su, e dunque potranno partecipare ed inviare le fotografie. L’obiettivo- spiega Bumbaca- è quello di “raccontare”, attraverso lo scatto fotografico, la potenza e l’importanza dell’essere mamma, ritraendo la gravidanza, la maternità in tutte le sue sfaccettature, la vita di una mamma, un gesto, un sorriso ecc».

«Rappresentare al meglio il mondo delle mamme, coloro che danno la Vita e donano Amore –ha voluto aggiungere la dottoressa Audino- che si è soffermata sull’importanza del concetto della donazione». Argomento che viene spesso trattato nelle scuole con i ragazzi- «perché – dice- è importante far sapere ai giovani che un semplice gesto quale quello della donazione del cordone ombelicale al momento del parto è essenziale per la vita di molti. Con questo contest si vuole, inoltre, rafforzare il concetto della donazione del cordone ombelicale, diffondendo le opportune informazioni». Pertanto ci affidiamo, alla creatività e sensibilità di tutti perché possano vedere con i propri occhi i gesti semplici di una mamma». Ciascun partecipante potrà concorrere con un’opera fotografica entro il 28 aprile 2019. Successivamente saranno caricate sul profilo Gadco Locri di facebook e fino al 5.5.2019 ore 24.00 potranno essere votate con il “Mi piace”. La foto che riceverà più “Mi piace” vincerà il primo premio di un importo del valore di € 150,00 e la stampa della fotografia sarà donata al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Locri, come già lo scorso anno è avvenuto grazie alla collaborazione del direttore facente funzioni dottor Giuseppe Macrì. Il secondo partecipante che otterrà la seconda posizione vincerà un premio del valore di € 50,00 e la fotografia sarà donata al Consultorio di Siderno. Lo scorso anno vinse lo studente Paolo Barsano con la fotografia denominata “Life is a gift” che rappresenta “una donna incinta tendere un dono alla manina di una bambina. Il piccolo pacco regalo rappresenta il dono della vita collegato attraverso un filo di luci al pancione, simboleggiante il cordone ombelicale e al tempo stesso parte del dono e legame fraterno”, divenuta quest’anno l’immagine del manifesto della seconda edizione. Secondo vincitore è stato Umberto Fimognari con la fotografia che ritrae l’abbraccio di un bambino in attesa della nascita del suo fratellino, dal nome “Maternità è crescere insieme”.

Le premiazioni avverranno il giorno 12 maggio 2019 dalle ore 17,30 in piazza dei Martiri a Locri, durante l’evento “Cuore di mamma”, in occasione della festa della mamma, organizzato dalla Gadco Locri e Gadco Calabria. Per info e contatti: E-mail: gadcolocri@gmail.com, oppure 3488029842.