Sanità calabrese, il ministro Grillo: “E’ emergenza nazionale”

“La sanità della Calabria è un’emergenza nazionale. Dobbiamo cambiare la situazione”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo.

“Giovedì 18 aprile – si legge ancora nel post del ministro – faremo un Consiglio dei ministri e vogliamo essere vicini a voi calabresi, per questo saremo nella vostra terra per approvare il #DecretoCalabria. Continua la nostra battaglia per una sanità trasparente, onesta, efficiente e dalla parte del paziente. Grazie a medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno contro ogni difficoltà dimostrano di essere l’esempio dell’Italia migliore”.