San Luca (RC) – Davi: “Se sarò sindaco una via la dedicherò a Massimo Bordin”

Il massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco al comune di San Luca, ha dichiarato: “Se le cittadine e i cittadini di San Luca dovessero eleggermi sindaco il 26 maggio, uno dei primi atti del Comune sarà dedicare una via a Massimo Bordin”.

“Lo ritengo il minimo che si possa fare per quello che Bordin ha rappresentato e continua a rappresentare per tutto il giornalismo italiano. Per le battaglie straordinarie che ha fatto il Partito Radicale a difesa del garantismo, ponendo sempre in testa all’agenda politica la giustizia. In questo modo auspico anche di testimoniare in modo non banale un pieno sostegno alla sopravvivenza di Radio Radicale che espleta un servizio pubblico prezioso e irrinunciabile che ha arricchito tutti noi italiani”.