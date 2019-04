San Luca – Il candidato Sindaco Anoldo ritira la lista: ‘Non ci sono le condizioni’

Per 12 mesi ho lottato e lavorato per scendere in campo, in prima persona, per San Luca, concorrendo alla formazione di una lista, ma dopo essermi consultato per giorni con tutta la squadra abbiamo deciso che questo non avverrà.

Da più parti sono arrivati attestati di stima ed inviti affinché ciò avvenisse, in molti hanno visto in me il Promotore di questo ritorno alle urene che a San Luca non avveniva da 6 anni ma riteniamo che a queste condizione con un bilancio in Rosso con oltre 1 Milione di Euro di Rosso, l’attività amministrativa sarebbe stata basata solo sul far quadrare i conti, magari super tassando I cittadini, e la progettualità sarebbe stata inesistente.

L’esatto contrario rispetto al nostro modo di intendere la politica ed alle nostre motivazioni.

Abbiamo deciso quindi di non scendere in campo ma non di gettare la Spugna come qualche giornalista tralaltro di parte ha scritto. Riteniamo infatti che non si debba essere a tutti i costi candidati per poter contribuire alla crescita sociale, culturale, politica ed economica di San Luca e della LOCRIDE tutta ed infatti come Calabria Attiva a breve verranno presentate alcune importanti iniziative di carattere politico e culturale”.

Francesco Anoldo

Gianni DeGaetano

Lidia Repaci

Angela Tripodi

Antonino Condrò

Francesca Russo

Francesca Giuseppe Fera

Antonio Pappalardo

Spadaro Giuseppe

Giada Frasca’