Ruota panoramica di Reggio Calabria in funzione, le immagini (FOTO E VIDEO)

C’era grande attesa a Reggio Calabria per l’inaugurazione della ruota panoramica che, per i prossimi mesi, rappresenterà un’attrazione aggiuntiva per l’incantevole lungomare della città dello Stretto.

E’ stata inaugurata davanti a tanti curiosi, alla presenza, tra gli altri del Sindaco Falcomatà e del consigliere Latella.

Quasi quaranta metri di altezza permettono di raggiungere una visuale privilegiata di una delle vie più belle che, com’è noto, è definita “il più bel chilometro d’Italia”. Un nuovo punto di vista sarà perciò disponibile per chi vorrà ammirare lo Stretto e l’Etna sullo sfondo.

“Una bellissima novità – ha commentato il Sindaco Falcomatà – che ci consente di apprezzare meglio le bellezze del nostro patrimonio artistico, culturale, botanico e storico. Ci consente di capire in che meraviglia di città viviamo”