Reggio Calabria – “That’s amore” travolge il pubblico del teatro Cilea

Condividi

di Grazia Candido (foto di Gianni Siclari) – Due single lasciati da poco dai loro partner e la necessità di avere una casa. Un errore dell’agenzia immobiliare e si innesca un meccanismo che strappa tantissime risate. Ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, “That’s amore” di e con Marco Cavallaro, Ramona Gargano e Marco Maria della Vecchia chiude un’impetuosa stagione artistica dell’Officina dell’Arte con una commedia dell’equivoco brillante, il cui testo crea un vortice di situazioni inverosimili e dubbi che danno vita ad esilaranti gag senza interruzione.

Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita ma allo stesso tempo, uno spaccato umano che mette in evidenza rapporti labili, fragili, insicuri. La pièce “That’s amore” è arrivata al traguardo della 194esima replica, da Nord a Sud della Penisola ha sempre riscosso un enorme successo e, ieri sera grazie alla compagnia teatrale dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, ha fatto tappa per la prima volta in Calabria.

Gino, Manuela e “Marcelo” (interpretati rispettivamente da Marco Cavallaro, Ramona Gargano e Marco Maria della Vecchia) per un errore, si trovano ad affittare lo stesso appartamento di una palazzina, all’ultimo piano e senza ascensore, dove “assemblano” i propri rapporti personali. Gino è stato lasciato, Manuela ha lasciato e Marcelo è quello che scappa, evade da una particolare situazione.

Tre mondi diversi che si scontrano e che allo stesso tempo, cercano di superare le loro debolezze che li condizionano. Gino è uno sfortunato, soffre di narcolessia, è un uomo debole che nella vita non ha mai preso una decisione, ha sempre atteso che fossero gli altri a farlo per lui e basta un’emozione per farlo crollare addormentato. Manuela è invece una attrice affascinante che “non si vende” e quindi non lavora, una nevrotica che prende sempre pasticche per calmarsi. Marcelo Alvaro de Julio Iglesias è uno spagnolo che si esprime con i testi delle canzoni di Iglesias e riesce a dare un tocco favolistico alla commedia, una chiave di svolta alla storia.

Già dalle prime battute, il pubblico è travolto da una comicità surreale, ben costruita, per nulla volgare che mette in evidenza la bravura e la perfetta sintonia dei tre attori molto affiatati sul palco e gli ottimi tempi nei frequenti e veloci scambi di entrate ed uscite.

La cosentina Gargano non cela doti canori non indifferenti, è sicuramente un’attrice di grande talento che, in questo caso, sfodera una prestazione da autentica performer. Come lo sono i mattatori Maria della Vecchia e Cavallaro, una penna preziosa bravissimo a scrivere una “commedia musicale da camera” perché tutto è ambientato in una stanza.

Gino e Manuela non hanno intenzione di lasciare l’appartamento e i rapporti si fanno sempre più tesi fino a che, a complicarli, o forse, a far sì che le cose prendano un’altra piega, ci pensa l’arrivo di Marcelo al quale è stato dato in affitto lo stesso alloggio e anche lui è convinto di essere il solo legittimato a vivere lì dentro.

Ad arricchire una storia molto divertente, alcuni inserti musicali e le canzoni cantate dal vivo dai tre eclettici attori che danno un ulteriore movimento all’insieme colorando gli stati emotivi dei personaggi protagonisti di situazioni esilaranti.

E’ sicuramente uno spettacolo che, senza pretese didascaliche, parla dell’amore e del bisogno di volersi bene ma anche sprona a prendere coscienza dei propri sentimenti. La bravura dell’attore e regista Cavallaro che senza alcuna difficoltà passa dal tono brillante e comico a quello più introspettivo, sta nell’essere riuscito a creare intrecci umoristici e colpi di scena che richiamano le suggestioni del teatro musicale di Garinei e Giovannini al quale senza mistero il siciliano afferma di ispirarsi.

Il pubblico ride tanto, si lascia andare in continui applausi, è trascinato dall’interpretazione di una grande varietà di sfumature che caratterizzano i tre personaggi, segnano in un certo modo una vita nella quale ognuno di noi ci si ritrova perchè sempre in agguato, nel bene e nel male, ci si arriva a nuove speranze, a nuovi entusiasmi, ad inaspettati amori.

Il sipario per quest’anno si chiude e ancora oggi, risuonano nella massima culla dell’arte reggina, gli applausi degli spettatori pronti a far parte della nuova stagione della compagnia Officina dell’Arte che ha messo a segno un inedito cartellone intriso di importanti e prestigiosi nomi del mondo dello spettacolo.