Reggio Calabria – Sambatello senza acqua, i cittadini chiedono aiuto

“A Sambatello c’è una situazione un po’ vergognosa: è dal giorno prima di Pasqua che gli abitanti della zona non hanno acqua e il comune di Reggio se ne sta fregando alla grande” – scrivono alcuni abitanti.

“Abbiamo costantemente chiamato in questi giorni gli uffici competenti per segnalare ma è stato tutto inutile – continua la nota – Ci rispondono con arroganza e non prendono nemmeno provvedimenti. Non sappiamo più a chi riferirci. Ci sono famiglie con bambini,anziani e molte abitazione

non sono munite di autoclave. Speriamo in un vostro aiuto”.