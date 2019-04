Reggio Calabria – Presentazione del libro di Francesco Bevilacqua

Sabato 27 aprile 2019 alle ore 18:00, presso la sede del Club Alpino Italiano sezione Aspromonte in via Sbarre Superiori, 61/C Reggio Calabria, sarà presentato il libro di Francesco Bevilacqua “Le fantasticherie del camminatore errante” edito da Rubbettino. Elogio dell’erranza e dello smarrimento: è il senso di questo libro, in cui l’autore afferma che, per trovare la via, bisogna necessariamente perderla.

“Le fantasticherie del camminatore errante” è un’affascinante narrazione di viaggi, che ci conduce per mano in terre favolose, ma anche nell’intimità più riposta di ciascuno di noi. Avvocato civilista ed amministrativista di professione, giornalista pubblicista, fotografo naturalista, scrittore, alpinista e camminatore per passione, Francesco Bevilacqua descrive il suo modo di viaggiare come stanzialità errante, ha percorso più di 38.000 chilometri a piedi nelle montagne calabresi, dal Pollino all’Aspromonte, individuando centinaia di inediti percorsi pedestri.