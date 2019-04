Reggio Calabria – Furto al Liceo Classico Tommaso Campanella

Condividi

Furto al liceo classico “ Tommaso Campanella” a Reggio Calabria. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto e hanno rubato il denaro del fondo cassa della scuola che era custodito negli uffici amministrativi. I ladri si sarebbero introdotti in altri locali del liceo, a quanto pare, però,senza alcun esito.

Sul posto la Polizia di Stato, presso la cui centrale operativa, prima dell’orario d’ingresso a scuola, è giunta una segnalazione. Gli agenti stanno cercando di raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto. Non è escluso che il furto sia stato perpetrato anche nei giorni scorsi. I ladri sarebbero entrati in azione, approfittando proprio del periodo nel quale come detto la scuola è rimasta chiusa per le festività. Al vaglio degli agenti le immagini anche dei giorni scorsi immortalate dalle telecamere di video sorveglianza dell’Istituto.