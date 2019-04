Reggio Calabria – Evento “In Onore di San Giorgio”

Condividi

La presidenza del Consiglio Comunale, ricorda la figura di San Giorgio con un interessante evento dal titolo “In Onore di San Giorgio”.

Il Presidente del Consiglio, Demetrio Delfino, ha fortemente voluto nel giorno dedicato al Santo Patrono della Città di Reggio Calabria, mettere in evidenza San Giorgio, chiamando a rappresentarlo in musica il Cantastorie Fulvio Cama e tramite la narrazione il Prof. Daniele Castrizio che illustreranno la storia del Santo in maniera singolare e fin qui poco conosciuta.

La devozione a San Giorgio è diffusa pressoché dappertutto nel mondo cristiano.

Solo in Italia ci sono 21 comuni col nome di San Giorgio ed è il santo patrono di 169 comuni e di altre località minori. Uno Stato americano e una Repubblica russa si chiamano Georgia, sei Re britannici, 2 greci e di altri paesi hanno portato il suo nome; è patrono dell’Inghilterra, di Regioni spagnole, del Portogallo e della Lituania.

Interverranno il Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà ed il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino che porteranno i saluti istituzionali e l’autore del libro “San Giorgiu cavaleri” Franco Arcidiaco che leggerà una sua traduzione in dialetto reggino dell’opera.

L’evento si svolgerà martedì 23.04.2019 alle ore 18,30 presso Palazzo San Giorgio – Piazza Italia RC.