Reggio Calabria – Dibattito con Rubens Curia promosso dall’associazione Cult3.0

“InSanità calabrese, come guarirla?”

E’ questo il provocatorio titolo del ciclo di dibattiti, aperti alla città, organizzato dall’associazione culturale Cult3.0 per approfondire il più che precario stato di salute in cui versa la sanità calabrese.

Un impegno di partecipazione civile che prende le mosse dal saggio del medico Rubens Curia, “Manuale per una riforma della sanità in Calabria” che vuole porsi quale strumento di conoscenza e studio, ma anche e soprattutto di proposta, per un settore nevralgico per la vita delle persone che necessita indispensabilmente di una riforma strutturale ed organizzativa per risalire la china in cui è drammaticamente sprofondato.

Il programma dettagliato del ciclo d’incontri verrà presentato nel corso del primo appuntamento previsto per oggi (martedì 30 aprile) alle ore 17 e 30 nella sala conferenze dell’associazione Cult3.0 in via Glauco 15.

Ad accompagnare Rubens Curia nell’analisi sulla sanità in Calabria da cui si snoderanno gli approfondimenti organizzati da Cult3.0, i giornalisti Piero Gaeta di Gazzetta del Sud ed Emilia Condarelli, portavoce del sodalizio culturale, insieme ai cittadini che potranno intervenire previa registrazione.

“Si tratta di un nodo fondamentale e prioritario per la costruzione di una società civile, equa e moderna, ovvero capace di garantire la salute ed il diritto alle cure dei cittadini – ha sottolineato Emilia Condarelli spiegando che “per questa ragione l’associazione Cult3.0, stimolata anche dall’interessante saggio di Curia, ha sentito il dovere in un momento così critico di fornire una piattaforma di approfondimento e confronto”.

Del resto, come spiega Rubens Curia nel suo saggio “Dal dicembre 2009 la Calabria è in “Piano di rientro dal disavanzo finanziario del Fondo Sanitario Regionale”, ma, nonostante il blocco delle assunzioni, la tentata riconversione di alcuni ospedali e l’IRAP e l’IRPEF elevate che i calabresi pagano annualmente, poco o nulla è migliorato nel S.S.R.; basta, infatti, osservare la patologica spesa della mobilità passiva della Calabria. Per invertire la rotta è necessario comprendere appieno le cause che hanno portato al disavanzo finanziario e alla mancata attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza analizzando il perché della mancata attuazione delle leggi di riforma della sanità che il Parlamento ha approvato a partire dalla 833 del 1978, ai Decreti Legislativi 502 del 1992, 229 del 1999 e 56 del 2000; leggi che, se applicate, avrebbero dato risposte alle nuove sensibilità che si stavano affermando a partire dagli anni ’70 nel Paese e alle patologie croniche non trasmissibili che, grazie all’incremento dell’aspettativa di vita, colpiscono oltre il 39% degli italiani”. Insomma, per dirla ancora con le parole di Rubens Curia, “una nuova visione della sanità si potrà affermare in Calabria solo se tutti i protagonisti del settore (operatori sanitari-amministratori- sindacati-volontariato) sapranno essere una “Comunità Competente”.