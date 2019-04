Reggio Calabria – Annullata manifestazione “Libertà, lavoro, dignità”

Condividi

La manifestazione “Libertà, lavoro, dignità: le parole chiave del giornalismo 4.0”, prevista per venerdì 3 maggio a Reggio Calabria in occasione della XXVI Giornata mondiale della libertà di stampa, è stata annullata.

È quanto si legge su giornalistitalia.it

Organizzata dalla Fnsi e dal Sindacato Giornalisti della Calabria con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti, dell’Inpgi e del quotidiano Giornalistitalia.it, avrebbe dovuto svolgersi come di consueto nell’Auditorium Nicola Calipari del Consiglio Regionale della Calabria, a Palazzo Campanella, in via Cardinale Portanova.

“La manifestazione – sottolinea il Sindacato Giornalisti della Calabria – è stata annullata, ma non si ferma la battaglia per la difesa della libertà di stampa e dei diritti di tutti i giornalisti contro ogni tipo e forma di censura e BAVAGLIO”.