Acqua non potabile in alcune zone della città. Scatta l’ordinanza di Falcomatà

Il SINDACO, con propria Ordinanza n. 21 del 19-04-2019 (prot. n. 68215 del 19.04.2019), ha disposto:

“È vietato in via cautelativa, l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nelle zone di: Arcoleo, Candico, S. Nicola c/da Avvelenata e Immacolata di Rosario Valanidi.

Il Settore “UPI Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria e Sistemi Manutentivi ed Erp” provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità”