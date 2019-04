Questa sera a “Ballando con le stelle” il talento reggino Giorgia Pia Gatto

Condividi

di Grazia Candido – Picasso diceva che “ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole”.

E aveva ragione perché Reggio Calabria vanta tanti preziosi talenti come la nostra piccola ballerina Giorgia Pia Gatto che, questa sera alle ore 20,35 su Rai Uno, si esibirà alla nota trasmissione “Ballando con le stelle” condotta dall’intramontabile Milly Carlucci.

Quest’anno, la trasmissione di punta del sabato sera di Mamma Rai, ha inserito il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune.

Un’occasione che ha visto partecipare da Nord al Sud della Penisola, tantissimi talenti impegnati per stili e balli diversi.

Tra i giovani artisti che hanno immediatamente conquistato la giuria tecnica di “Ballando con le stelle” la bravissima ballerina Giorgia Pia che, tra qualche ora, si “sfiderà” con il danzatore Gabriel Boschi di Grosseto.

A stabilire chi proseguirà verso la finale del torneo saranno il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social a partire dalle ore 20 (Instagram, Facebook e Twitter) e la Giuria in studio.

L’esibizione della ballerina reggina è prevista dalle ore 20,45 alle 21,15 circa e si potrà votare sino alle ore 22.

Carolin Smith giudice di “Ballando con le stelle” ha definito la piccola Giorgia “un’eccellenza della danza” che merita sicuramente il supporto della sua città e, soprattutto, della sua Calabria.

Un giudizio pienamente condiviso da tutti i membri della giuria tecnica letteralmente estasiati dalla bravura di un piccolo e tenero “scricciolo” elegante e raffinato.

Giorgia Pia è riuscita in pochissimo tempo, con una coreografia molto difficile e tecnica, a mostrare armonia, grazia e un talento naturale rinsaldato dal quotidiano studio che, alla fine, regala a chi la sta guardando, un meraviglioso disegno che sembra quasi tracciato dalle ali di una preziosa farfalla.