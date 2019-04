Platí – Sopralluogo del prefetto ad un bene confiscato

Condividi

Il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, si è recato in visita a

Platì dove, accompagnato dalla Commissione Straordinaria che dal mese di maggio del 2018 regge il Comune a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, ha effettuato un sopralluogo a un bene confiscato alla ‘ndrangheta, oggetto di recente riqualificazione da parte dell’Ente Locale per un riutilizzo per finalità sociali.

Al termine del sopralluogo, il Prefetto Di Bari ha fatto visita alla locale

parrocchia e al Comune di Platì.