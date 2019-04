Oliverio diserta Cdm a Reggio Calabria. “Non mi hanno invitato”

Condividi

“Bisognerebbe chiedere al Presidente del Consiglio perche’ non sono stato invitato al CdM di oggi. Io constato che e’ stato annunciato un Consiglio straordinario in Calabria, con una valutazione di preoccupazione dal punto di vista economico e sociale per la situazione calabrese.

Purtroppo oggi vedo che all’ordine del giorno non c’e’ nessun provvedimento che interessa la regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio rispondendo ai giornalisti, a margine di un incontro a Cosenza. “Io sono stato invitato ieri sera, dalla segreteria della Prefettura e non dal Governo – ha chiarito Oliverio – solo ad una conferenza stampa dove si annuncera’ l’ulteriore usurpazione, da parte del Governo, delle residue funzioni della Regione in materia di sanita’. La sanita’ e’ governata dal potere centrale da oltre dieci anni, producendo fallimenti. Il decreto che oggi si assume e’ un decreto che rafforza il fallimento. Mi aspetto, almeno, che in questo decreto ci sia lo sblocco delle assunzioni”.