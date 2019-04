Linea Verde: la montagna di Reggio Calabria incanta l’Italia (VIDEO)

Condividi

Le immagini che maggiormente caratterizzano Reggio Calabria a livello mediatico sono senza dubbio quelle del mare, dello Stretto e delle coste.

Ma ci sono scenari incantevoli anche spostandosi nell’entroterra e salendo di quota. Non a caso Linea Verde ha scelto di dedicare un’intera puntata alla bellezza dell’Aspromonte.

La trasmissione Rai ha mostrato il fascino ancestrale di paesi ormai abbandonati come Africo, il sempre sorprendente impatto con borghi come Pentidattilo e Gerace, così come il suggestivo scenario incontaminato rappresentato dalla vallata dell’Amendolea.

A ciò si aggiunge uno spazio importante riservato alle tradizioni gastronomiche e al bergamotto.

