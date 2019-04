Il sindaco Falcomatà: “Bene misure sui Comuni nel testo del Decreto Crescita”

Condividi

“Il testo del Decreto Crescita previsto nel Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe contenere misure decisive per la sostenibilità economica dei bilanci di decine di Comuni italiani a rischio default.

Credo sia un provvedimento da sostenere che andrebbe realmente nella direzione della crescita, offrendo una risposta concreta a tanti territori di frontiera, in linea con quanto definito dalla discussione in seno alla conferenza Stato-Città”. Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il testo del Decreto Crescita in discussione durante l’odierna riunione del Consiglio dei Ministri.

“Se gli impegni assunti dal Governo in queste settimane saranno rispettati – ha aggiunto il primo Cittadino – anche il bilancio del Comune di Reggio Calabria ne otterrà benefici. Trovo significativo che tutto ciò accada nel giorno di San Giorgio, Santo patrono della nostra Città. Dopo mesi di duro lavoro ed una incessante interlocuzione con le massime istituzioni nazionali, finalizzata a salvare le finanze comunali ed evitare la dichiarazione di dissesto, in questa giornata particolare, esattamente come San Giorgio che poi liberò la principessa, anche la nostra Reggio può sconfiggere il suo drago”