Due tappe per il “Gennaro Calabrese Show” a Roccella e Reggio Calabria

Torna in riva allo Stretto nella sua città natale, l’attore comico e volto e voce di Alice Tv e radio Kiss Kiss, Gennaro Calabrese con l’esilarante spettacolo “Gennaro Calabrese show”. Un imitatore inimitabile, espressione di un’Italia che conserva il gusto dell’ironia.

L’evento organizzato dalla Pharos Teatro di Antonio Caracciolo, vedrà il noto artista venerdì 26 Aprile in scena all’Auditorium di Roccella Jonica alle ore 21 mentre domenica alle ore 18 al Cine-Teatro “Il Metropolitano”.

Due ore di puro live nel quale Gennaro proporrà in modo rinnovato ed originale, i personaggi, le gag ed i numeri migliori del suo vivace repertorio.

Musiche, monologhi, imitazioni, canzoni, sketch in un solo atto, tutto in una sera e soprattutto, tutto per la sua amata città e provincia.

“Catapulterò in quel mondo patinato della televisione, ogni spettatore attraverso illustri personaggi dal mondo dello sport, della musica, della politica, del piccolo schermo – afferma Calabrese – E’ uno show fresco, divertente, non mancheranno sorprese e poi, affronterò con molta leggerezza ma sempre con rispetto, temi di attualità e cultura. Insomma, sarà un viaggio nel meraviglioso mondo dello spettacolo visto da un Calabrese doc”.

Gennaro, diverte il pubblico ormai da parecchi anni ed è riuscito con la sua innata verve, semplicità ed educazione ad entrare nei cuori di grandi e bambini caratterizzando più di 100 personaggi tra quelli più illustri del nostro Paese, con pungente ironia e contenuti di alto profilo autoriale per un repertorio in continua evoluzione.

Il nostro Calabrese è un grande amico del mondo dello spettacolo e le sue imitazioni sono veri omaggi a chi non c’è più e a chi invece, ancora oggi lotta, si batte e vive per un’Italia più giusta.

Sicuramente, il padre di tutti gli imitatori Alighiero Noschese avrebbe riconosciuto il talento di Gennaro approvando la sua satira elegante mai con un retrogusto sulfureo.