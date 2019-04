Due pittori reggini in mostra a “Fabriano in Acquerello”

Condividi

I pittori reggini Alessandro Allegra e Adele Macheda(sez. under 30) saranno presenti con le loro opere dal 25 al 29 aprile c. m. in due mostre all’esposizione internazionale dell’acquerello di Fabriano, la più grande vetrina espositiva dedicata alla tecnica della pittura ad acqua, e dove presenzieranno i più grandi artisti provenienti da ottanta paesi.

Il primo rappresenterà l’Italia nello stand appositamente allestito dall’organizzazione , la seconda esporrà nella mostra dedicata agli under trenta, entrambi avevano superato brillantemente la selezione preliminare.