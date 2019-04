Doppia preferenza di genere, respinto emendamento

Condividi

Il consiglio regionale riunitosi questo pomeriggio ha respinto l’emendamento presentato dal consigliere Franco Sergio in relazione alla proposta di legge della consigliera Flora Sculco, con cui si vorrebbe introdurre la doppia preferenza di genere.

Ventinove i consiglieri votanti: 15 favorevoli, 1 contrario (Orlandino Greco) e 13 astenuti (tra cui Giuseppe Neri e Antonio Scalzo). Affinché l’emendamento fosse approvato, erano necessari 16 voti favorevoli.

“Una pagina buia per la Calabria e per il regionalismo calabrese – ha commentato la consigliera Flora Sculco – perchè ci si è nascosti dietro un voto di astensione”.

Palazzo Campanella continua a rinviare vergognosamente una legge che ha innescato diverse polemiche, mettendo sul piede di guerra associazioni e comitati pari opportunità che in questi minuti stanno protestando presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria.