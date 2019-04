Decreto sanità, Siclari: “Lo Stato si faccia carico del debito”

«Adesso la reale condizione di emergenza della sanita calabrese, è sotto gli occhi di tutto il paese e non possono riproporre come unica soluzione il commissariamento già abbondantemente sperimentato in Calabria e che non ha risolto in alcun modo i disagi legati all’assistenza sanitaria ed, al contrario,ha aumentato il debito».

Il senatore forzista Marco Siclari, capogruppo in commissione Igiene e Salute, durante la conferenza stampa odierna tenuta al Consiglio Regionale a Reggio Calabria, ha illustrato una soluzione che porterebbe risultati immediati e l’azzeramento in tempi record del debito sanitario in Calabria.