D’Agostino candidato sindaco a Gioia Tauro, la soddisfazione dell’Udc

«Dopo un lavoro che ha impegnato il nostro partito sul territorio per lunghi mesi è arrivata la soluzione che abbiamo sostenuto con forza: sarà Raffaele D’Agostino il candidato sindaco sostenuto dalla lista dell’Udc e da “Gioia Tauro ci Lega».

Il Commissario Provinciale dell’Udc Paola Lemma ha depositato in data odierna la lista del suo partito ufficializzando così il sostegno a Raffaele D’Agostino in vista delle imminenti elezioni comunali.

«La lista che il nostro partito è riuscita a mettere in campo è di altissimo profilo e garantirà il buon governo per un Comune che ha necessità di risollevare la testa dopo gli ultimi anni assai difficili spiega Paola Lemma e il risultato ci gratifica tutti e ci ripaga per lo sforzo profuso sul territorio».

Il percorso di crescita dell’UDC sul territorio reggino è ormai evidente e lo sarà ancora di più grazie agli imminenti appuntamenti elettorali comunali che registreranno la presenza nelle liste di tante persone che sostengono il nostro progetto.

«Lavorare sul territorio e per il territorio dice ancora Paola Lemma è la strategia più efficace per fare crescere un partito e renderlo in grado di fronteggiare ogni competizione elettorale, comprese le elezioni regionali che si avvicinano sempre di più».

Ed in effetti il lavoro che si sta svolgendo a Reggio Calabria e nelle altre Province è stato più volte plaudito dal segretario nazionale Lorenzo Cesa, già arrivato in Calabria appena una ventina di giorni fa e pronto a farvi ritorno il prossimo 5 maggio, con una tappa prevista proprio a Gioia Tauro, per sostenere la lista dell’Udc al Comune e proseguire la sua campagna in vista delle elezioni europee che lo vedono candidato nel collegio Sud per dare forza all’impegno dei moderati in Europa.