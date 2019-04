Nè Gioia Tauro, nè Catanzaro: il Consiglio dei Ministri si terrà a Reggio Calabria

Condividi

Il Consiglio dei Ministri in Calabria non si terrà né a Gioia Tauro, né A Catanzaro. Si era fatta strada l’ipotesi che la sede idonea per ospitarlo potesse essere la città della Piana, mentre il Sindaco del capoluogo di Regione Abramo e aveva inteso battere i pugni affinché, legittimando la leadership amministrativa della sua città.

Leggi anche: Cdm a Reggio Calabria, Abramo non ci sta: ‘Il capoluogo è Catanzaro’

La sede che ospiterà la riunione della squadra presieduta da Giuseppe Conte sarà Reggio Calabria.

L’appuntamento è previsto per giovedì alle ore 13 e la città in quell’occasione dovrebbe essere blindata.

Si attende di capire quale sarà la sede designata, mentre l’occasione dovrebbe essere quella in cui sarà approvato il decreto speciale per la sanità in Calabria, preannunciato dal Ministro Grillo.