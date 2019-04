Bagaladi (RC) – Primo Maggio in piazza con Stellitano, Kalavrìa e Gigi Miseferi

Condividi

Un primo maggio all’insegna della buona musica con Nino Stellitano, i Kalavrìa e la straordinaria partecipazione dell’attore e cantante Gigi Miseferi.

Raccontare la Calabria per diffondere una cultura che ha segnato generazioni e generazioni attraverso la musica e artisti reggini interpreti veraci della tradizione calabrese. Questa la mission dello spettacolo “C’è chitarra e chi narra” in programma mercoledì alle ore 21 a Bagaladi.

Un viaggio alla riscoperta delle nostre origini, dell’universo della tradizione musicale calabrese troppo spesso schiacciato da oblio ed emarginazione.

“Saremo in piazza per raccontare la nostra straordinaria terra attraverso la musica popolare dei Kalavrìa e, tra un brano e l’altro, narreremo delle storie satiriche, comiche e non, sulla Calabria – spiega l’attore Gigi Miseferi – Sarà una serata nella quale catapulteremo il pubblico in una full immersion tra i colori, le bellezze, i racconti di un popolo che ha ancora oggi tantissimo da dare ed insegnare. Questo evento è l’inizio di un progetto molto più ampio che muterà successivamente, in una situazione teatrale che partirà già dal prossimo anno”.