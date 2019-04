Ad Ecolandia primo workshop tematico su “La finestra sul Geoparco” (RC)

Condividi

Domani, martedì 16 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso il Parco Ecolandia si terrà il primo incontro organizzato in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte per condividere metodologie, obiettivi e contenuti del progetto di valorizzazione del geosito candidato Unesco.

“La finestra sul Geoparco” ha l’obiettivo di facilitare, anticipare e agevolare l’accessibilità fisica nei parchi, attraverso la progettazione e l’implementazione di un sistema informativo strutturato di fruizione culturale in due sedi del Parco Ecolandia e del Parco dell’Aspromonte.

Al fine di condividere e rendere globalmente accessibile questo prototipo di comunicazione integrata, si terrà domani 16 aprile un primo incontro aperto alla partecipazione di progettisti, tecnici, rappresentanti delle associazioni del terzo settore e ambientaliste oltre che gli operatori dei due parchi in una logica di coprogettazione dell’accessibilità fisica e dei contenuti.

Il pomeriggio di lavoro prevede una presentazione del progetto all’interno del percorso per il riconoscimento UNESCO di “Aspromonte Geopark” e di quello per la realizzazione del “Parco SuperAbile” ad Ecolandia, sostenuto da Fondazione con il Sud, Fondazione Vismara e Fondazione CARICAL, oltre che dal Parco Nazionale d’Aspromonte. Saranno poi illustrate le metodologie di lavoro e di adesione al percorso di coprogettazione.