Cgil, “Racconto di donne” un viaggio nella storia per la conquista dei diritti

In occasione della giornata internazionale dedicata alle Donne, la Camera del Lavoro della CGIL Reggio Calabria – Locri, in collaborazione con il Coordinamento Donne SPI, l’Associazione AUSER Solidarietà e con i Servizi CGIL: Patronato Inca, CAAF, Sportello Immigrati, Sportello SOL, promuove il Progetto ‘IO L’8 TUTTO L’ANNO’.

Si vuol rendere omaggio alle donne del passato e del presente, che hanno contribuito a cambiare il mondo, la scienza, la cultura, la società, la politica e il sindacato.

Il progetto prevede una serie di iniziative, che si svilupperanno durante tutto l’anno perché possa essere tenuta alta l’attenzione su vari argomenti sensibili che riguardano le donne e la società tutta.

Il nuovo Welfare, la salute delle donne e le attività a sostegno dell’invecchiamento attivo, la conciliazione tra lavoro e famiglia, la presenza delle donne nella politica e il confronto tra donne di culture diverse, saranno le tematiche che la CGIL insieme ai partners del progetto si auspica di approfondire anche con i diversi attori sociali del territorio.

Il progetto sarà presentato domenica 3 Marzo alle ore 18.00 c/o il Teatro Metropolitano, dove si potrà, altresì, assistere alla rappresentazione teatrale “Chi ha cucinato l’ultima cena?”

Inoltre, Lunedì 4 Marzo, la CGIL Reggio Calabria – Locri, c/o la sede di Via Santa Lucia al Parco, durante l’Open Day inaugura la mostra fotografica ‘Racconto di donne’ un viaggio nella storia per la conquista dei diritti attraverso la lotta, l’impegno e la caparbietà di tante donne che hanno creduto nell’emancipazione femminile e nel ruolo inestimabile che la donna riveste nella società.

L’Open Day prevede la presenza di associazioni, studenti, lavoratori che potranno visionare la mostra e incontrare gli operatori dei Servizi della CGIL che illustreranno le attività erogate a favore delle cittadine e dei cittadini tutti.