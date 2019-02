Villa San Giovanni – Tavola rotonda “Prevenire è meglio che sprecare”

Condividi

In occasione della VIGiornata Nazionale Contro lo Spreco Alimentare, che si celebrerà martedì 5 febbraio 2019 con diverse iniziative su tutto il territorio nazionale, l’Associazione O.RA. DI. A.GI.RE.organizza una tavola rotonda dal titolo “Prevenire è meglio che sprecare”.

Durante tale evento si avrà modo di riflettere su tema della prevenzione dello spreco alimentare, assieme all’artista villese Mariella Idotta e alla presenza del Sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari.

La serata sarà anche occasione per inaugurare la sede dell’Associazione, impreziosita dai dipinti, realizzati per O.Ra. Di. A.Gi.Re. dall’artista Rocco Caricato.

L’Associazione si pregia di invitare a questo speciale evento di condivisione di idee e progetti tutte le Associazioni presenti sul territorio di Villa San Giovanni, i liberi cittadini e i sostenitori e gli amici di O.Ra. Di. A.Gi.Re..

L’appuntamento è per il prossimo martedì 5 febbraio, alle ore 18:00, presso la sede di O.Ra. Di. A.Gi.Re. sita in Via Nazionale n. 811 a Villa San Giovanni.