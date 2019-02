Villa A Giovanni – Museo delle Memorie, Siclari: “Presidio di legalità e cultura”

Condividi

“Da villese prima e da rappresentante delle istituzioni non posso che essere orgoglioso di aver partecipato all’inaugurazione del Museo delle Memorie sorto a pochi passi dal luogo in cui fu assassinato il Giudice Scopelliti. Sono onorato e commosso e tutto questo è merito di una splendida realtà, quella di Ponti Pialesi, che da sempre si spende per Villa San Giovanni e non solo, per divulgare la cultura della legalità e della giustizia”.

Il senatore forzista Marco Siclari al taglio del nastro del nuovo presidio di legalità a Villa San Giovanni è intervenuto a sorpresa per portare i saluti e congratularsi con le associazioni che hanno reso possibile questo.

“Un grazie anche a Libera, Goel e alla Fondazione Scopelliti per aver creduto e sostenuto un progetto così alto che da speranza alla nostra terra che, ricordando gli eroi che hanno perso la vita per combattere la criminalità organizzata, ne fa un esempio da seguire. Un luogo di ritrovo e confronto culturale che arricchisce Villa dando sempre più vita anche alla periferia della città, permettendo agli artisti di farsi conoscere attraverso le loro esposizioni ”, ha concluso il senatore azzurro.