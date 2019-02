Tutto pronto per la XIII edizione del “Reggio Calabria FilmFest”

Condividi

Tutto pronto a Reggio Calabria per la XIII edizione del “Reggio Calabria FilmFest”.

E c’è grande attesa per l’inizio della prestigiosa manifestazione, un vero e proprio evento che anche quest’anno promette grandi cose, portando in riva allo Stretto le stelle della tv e del cinema italiano. Un progetto cofinanziato dalla Regione Calabria e patrocinato da Film Commission, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Registi, attori, scrittori, artisti di grosso calibro, saranno a Reggio Calabria dal 26 al 30 marzo 2019 per una kermesse, ormai collaudata, che non è solo spettacolo ma cultura a 360 gradi.

Una “megamacchina” organizzativa per muovere il mondo cinematografico, portandolo alle nostre latitudini e riuscire a regalare, così, al territorio, cinque giorni di spettacolo allo stato puro. Un occhio di riguardo gli organizzatori lo dedicheranno, anche quest’anno, alle scuole, agli studenti, ai giovani che verranno coinvolti in una serie di matinée dedicate ad incontri, dibattiti e visioni.

Masterclass, mostre fotografiche, proiezioni, rassegne, workshop, un turbine di appuntamenti nelle location più rappresentative e suggestive della cultura reggina, per entrare a capofitto nel magico mondo del cinema e della musica.

Una novità assoluta di quest’anno: il Reggio Food Fest, che nel contesto della più ampia manifestazione accenderà i riflettori sulle nostre eccellenze gastronomiche, mettendo sotto gli occhi del grande pubblico le peculiarità del nostro territorio, offrendogli il risalto che meritano.

Dulcis in fundo… la chicca, una sezione speciale: il MillennialMovie, concorso per cortometraggi. Un genere amatissimo, soprattutto dai giovani, che coinvolgerà tutto il mondo dei filmmaker della Città Metropolitana.

Tante le sorprese, tutte da scoprire, tutte da vivere.

L’appuntamento con il cinema, da non perdere, è a marzo… è a Reggio Calabria!