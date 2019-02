Toninelli: “L’aeroporto di Reggio Calabria pronto per il rilancio”

Condividi

“Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. L’aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria e’ pronto per il rilancio”.

Lo afferma, in una nota, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. “Quella del mantenimento dei voli Alitalia nell’Aeroporto dello Stretto – prosegue il Ministro – e’ una gran bella notizia, che arriva a seguito di un fitto dialogo e di incontri che abbiamo avuto tra il mio Ministero, l’Enac e il vettore di bandiera. Ora che si e’ garantita la continuita’ dei collegamenti con Roma e Milano, la societa’ di gestione si impegni a stimolare il rilancio ed a gestire al meglio l’inversione di rotta di questo aeroporto per il quale il Governo del cambiamento, con la Legge di Bilancio, ha stanziato 25 milioni di euro in due anni”.