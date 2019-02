Taurianova – Arrestate tre persone per detenzione di marijuana

Condividi

Durante gli scorsi giorni, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione e repressione del consumo e lo smercio di sostanze stupefacenti nel territorio, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, in due distinte occasioni, hanno arrestato tre persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

In particolare, militari della Stazione Carabinieri di Taurianova, nel corso di un controllo di iniziativa presso il domicilio di CORICA Natale, 21 enne di Taurianova, svolto assieme ai colleghi delle unità cinofile antidroga di Vibo Valentia, hanno trovato nascosti in camera da letto, circa 80 grammi di marijuana già suddivisa in 10 involucri di plastica, pronti alla vendita.

Invece, i Carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova, a seguito di un normale controllo, dopo aver fermato due rosarnesi, PISANO Rocco di 55 anni e il figlio PISANO Salvatore di 26 anni, entrambi già gravati da precedenti di polizia, gli hanno arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare i due nel corso delle operazioni di controllo, nonostante il tentativo di liberarsi della droga lanciandola sopra un tetto di un casolare, sono stati sorpresi detenere circa 200 grammi di marjuana suddivisa in tre involucri, nonché un bilancino di precisione.

Gli arrestati sono stati tradotti presso i loro domicili a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo giudizio di convalida.