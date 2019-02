Su tutta la Calabria ionica è prevista allerta rossa martedì 5 febbraio

Condividi

Tempo in peggioramento su tutta la Calabria, soprattutto sulla zona ionica. La Protezione Civile Calabria ha diramato un’allerta gialla per tutta la giornata di oggi con piogge sparse e temporali isolati, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo, mentre sulla Calabria ionica l’allerta è salita ad arancione, anche in questo caso con piogge diffuse e temporali sparsi.

Anche per la giornata di domani 5 febbraio si prevede maltempo e piogge su tutta la Regione, con allerta arancione nella zona del lametino e su tutta la Calabria ionica è prevista allerta rossa.