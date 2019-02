“Se lo diciamo lo facciamo”, attesa a Reggio Calabria per l’evento 5 stelle

Condividi

Si svolgerà domani, nel Teatro metropolitano di Reggio Calabria (ore 16.30), l’iniziativa dal titolo “Se lo diciamo lo facciamo”, dedicata ai temi del Reddito di cittadinanza, di Quota 100 e delle pensioni di cittadinanza.

All’evento prenderanno parte i portavoce alla Camera e al Senato del Movimento 5 Stelle Federica Dieni, Riccardo Tucci e Fabio Auddino.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri che il Movimento 5 Stelle ha avviato in Calabria e in Italia per spiegare ai cittadini i contenuti delle nuove riforme attuate dal governo nazionale.

«L’iniziativa in programma per domani – afferma Dieni – ci permetterà di spiegare in modo approfondito le misure del Reddito di cittadinanza e di Quota 100, provvedimenti che, nel prossimo futuro, sono destinati a incidere in positivo sulla vita delle persone meno abbienti e dei lavoratori».