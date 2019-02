Scuola Radice-Alighieri di Catona: “Entro il 13 febbraio attivato il servizio mensa”

Condividi

Mercoledì 6 febbraio 2019 si è svolto presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado il Consiglio d’Istituto della Radice-Alighieri di Catona con all’ordine del giorno il grave problema della mancata attivazione, ad oggi, del servizio mensa nei plessi di Villa San Giuseppe e Salice che nei giorni scorsi ha generato una forte azione di protesta dei genitori degli alunni coinvolti.

Il Consiglio d’Istituto per l’occasione ha recepito con favore la richiesta dell’Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Prof.ssa Anna Nucera, di partecipare alle attività del Consiglio sul punto all’ordine del giorno, al fine di dare un contributo corale e coordinato finalizzato alla risoluzione del problema. Le attività del consiglio si sono svolte in un clima costruttivo ed efficace, con la dirigente scolastica Avv. Simona Sapone e il Presidente del Consiglio d’Istituto Arch. Domenico Malaspina che hanno introdotto la seduta ponendo in evidenza il clima di tensione che si è creato tra i genitori a causa della mancata attivazione di un servizio indispensabile per la scuola. Gli argomenti sono stati pienamente recepiti dall’Assessore Nucera che ha spiegato come le difficoltà che ad oggi hanno impedito l’avvio del servizio mensa in alcuni plessi sono state superate dall’Amministrazione, comunicando che entro mercoledì 13 Febbraio 2019 in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Radice Alighieri il servizio sarà attivo. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal Consiglio, con il Presidente che ha preannunciato che ne sarebbe stata data immediata comunicazione ai rappresentanti delle sezioni dell’infanzia di Villa San Giuseppe e Salice, al fine di diffondere tra i genitori una notizia attesa da mesi. La seduta ha poi proseguito i lavori con gli altri punti all’ordine del giorno.