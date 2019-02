Reggio Calabria – Trafugavano sigarette da un distributore. Due misure cautelari

Condividi

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale, Stazione di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione ad un ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di due soggetti già noti alle cronache giudiziarie locali, per reati di furto e danneggiamento.

Nel periodo ricompreso tra i mesi di febbraio e giugno 2018, i malviventi, durante le ore notturne, con condotte reiterate nel tempo, sottraevano in modo fraudolento ingenti quantitativi di tabacchi, sferrando colpi e calci a danno di un distributore automatico installato all’esterno di una tabaccheria sita nel centro di Reggio Calabria. Le indagini, eseguite mediante l’attenta visione ed analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, installati nelle prossimità della tabaccheria colpita dalle condotte furtive, hanno permesso di risalire agli autori delle azioni illecite, identificati in V.V. cl’ 74 e S.O. cl’83, soggetti già noti alle Forze dell’Ordine e pesantemente gravati da pregiudizi di polizia. Risolutivi, tra gli altri, sono stati taluni dettagli dei capi di abbigliamento dagli stessi indossati durante le azioni furtive, successivamente rinvenuti in occasione delle operazioni di perquisizione personale e domiciliare eseguite su disposizione del Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, titolare del fascicolo penale, Dott.ssa Marika Mastrapasqua.

Eseguite le formalità di rito, i soggetti sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel quartiere di residenza, con assoluto divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00).