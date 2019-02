Reggio Calabria, torna la rassegna cinematografica “Zavattini”

Condividi

Torna l’appuntamento con l’annuale rassegna del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”: dopo lo stop forzato, dovuto a lavori che hanno interessato il cinema che ospita da alcuni anni l’iniziativa, si riparte il 20 febbraio, sempre al Cinema Odeon, con 10 film (ogni mercoledì, alle ore 18 e alle ore 21), uniti dal titolo “Restare umani!”.

“C’era bisogno, in questo momento – afferma il presidente dello “Zavattini”, Tonino De Pace – che venisse aperta una finestra sulla centralità di una umanità che dalle cronache ci pare dimenticata, che venisse, al contempo e per converso, allontanato ogni egoismo che ci urla quotidianamente dalla televisione, c’era bisogno che il nostro Circolo riscoprisse anche il calore benefico di una umanità che non ha voce e che ritorna dalle cronache e dalle immagini, per riaffermare la necessità di una attenzione”.

“Questa rassegna, secondo un patto non scritto, avrebbe dovuto essere composta da piccole e dimenticate opere, più che nelle altre occasioni, da quel cinema davvero invisibile e sconosciuto che – prosegue De Pace – fosse però carico e brillasse di quella umanità viva di cui sentivamo e sentiamo una assoluta necessità. Abbiamo così con queste dieci opere riscoperto la forza di immagini che parlano al cuore più che al cervello, che ne ascoltano i sussulti e riescono a tradurli in un cinema che sembra davvero doverci appartenere, per storia e cultura”.

A partire dal primo appuntamento, che costituisce un evento: la proiezione di “La lucina”, di Jonny Costantino e Fabio Badolato, tratto dall’omonimo libro di Antonio Moresco, anche interprete del film. Il grande scrittore sarà presente a Reggio, insieme ai due registi, e ciò permetterà ai soci “di entrare ancora di più non solo nel racconto del film, ma nell’universo narrativo di Moresco”.

Il programma proseguirà con un altro atteso momento: la proiezione di “Santiago, Italia”, il film con cui Nanni Moretti “racconta dei primi mesi della dittatura in Cile nel 1973 e del ruolo cruciale che l’Ambasciata italiana ebbe in quell’occasione per salvare vite umane”. Parte sempre dal 1973 e tratta sempre di una vicenda che ha riguardato il Sud America, in questo caso l’Uruguay, il film “Una notte di 12 anni”. E ancora, opere che attraverso il linguaggio cinematografico raccontano dilemmi morali, famiglia, lavoro, realtà insomma, e che hanno conquistato riconoscimenti internazionali: da “Le nostre battaglie” (evento speciale alla Settimana della Critica a Cannes 2018, premio del pubblico e premio Cipputi al 36° Torino Film Festival), a “Il dubbio – Un caso di coscienza” (premiato, per la migliore regia e per la migliore interpretazione maschile, nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia 2017), a “Still recording” (premio del pubblico alla Settimana della Critica a Venezia 2018).

Spazio anche alla commedia di “Tito e gli alieni”, con Valerio Mastandrea, ed all’incontro tra dramma e commedia, per parlare di intolleranza, in “The constitution”. Ancora uno sguardo sull’argomento dell’etica, in relazione anche al giornalismo, con “Fixeur”: in occasione della proiezione, sarà proposto un incontro, in collaborazione con il Sindacato Giornalisti Calabria e con il Gispe, il neo-costituito Gruppo Giornalisti dello Spettacolo.

La chiusura della rassegna sarà affidata, non a caso, ad un film che riflette sui temi del recupero dell’umanità e dei valori, ovvero “Styx”, di Wolfgang Fischer, che sarà proposto, fuori abbonamento, nell’ambito di un evento promosso in collaborazione con Cineclub Internazionale Distribuzione.

Di seguito, il programma completo della rassegna (il costo della tessera è di 25 euro; per gli studenti 20 euro):

RESTARE UMANI! mercoledì 20 FEBBRAIO 2019 \ ore 18 e ore 21 LA LUCINA di fabio badolato e jonny costantino \ italia 2018 \ 101′ un uomo anziano vive in completa solitudine, ma un mistero turba il suo isolamento saranno presenti lo scrittore e protagonista ANTONIO MORESCO e i registi mercoledì 27 FEBBRAIO 2019 \ ore 18 e ore 21 SANTIAGO, ITALIA di nanni moretti \ italia 2018 \ 80′ lezione di storia di chi ha vissuto la caduta di Allende e di un’Italia solidale e accogliente mercoledì 6 MARZO 2019 \ ore 18 e ore 21 UNA NOTTE DI 12 ANNI di álvaro brechner \ francia, argentina, spagna 2018 \ 123′ i 4323 giorni di detenzione di tre uomini che lottano contro la dittatura

mercoledì 13 MARZO 2019 \ ore 18 e ore 21 TITO E GLI ALIENI di paola randi \ italia, 2017 \ 92′

Traiettorie esistenziali per abbassare di nuovo lo sguardo sul mondo in una commedia lunare

mercoledì 20 MARZO 2019 \ ore 18 e ore 21 LE NOSTRE BATTAGLIE di guillaume senez \ belgio, francia 2018 \ 98′ in lotta contro il mondo del lavoro, contro la famiglia, contro se stesso e i propri errori mercoledì 27 MARZO 2019 \ ore 18 e ore 21 IL DUBBIO – UN CASO DI COSCIENZA di vahid jalilvand \ Iran, 2017 \ 104′

Il coraggio delle proprie azioni, il senso di responsabilità come dilemma morale

mercoledì 3 APRILE 2019 \ ore 18 e ore 21 THE CONSTITUTION di rajko grlić \ croazia, repubblica ceca, slovenia 2016 \ 93′ tra dramma e commedia, due insolite storie d’amore sull’odio, l’intolleranza, il pregiudizio mercoledì 10 APRILE 2019 \ ore 18 e ore 21 FIXEUR di adrian sitaru \ romania, francia 2016 \ 98′ un film sull’abuso e la manipolazione, ma anche sull’ambivalenza dei nostri sistemi di valori in collaborazione con SINDACATO GIORNALISTI CALABRIA e GI.SPE – Gruppo Giornalisti dello Spettacolo

mercoledì 17 APRILE 2019 \ ore 18 e ore 21 STILL RECORDING di ghiath ayoub e saeed al batal \ siria, libano, qatar, francia 2018 \ 116′ oltre le regole del linguaggio cinematografico per denunciare un orrore che va oltre l’orrore mercoledì 24 APRILE 2019 \ ore 18 e ore 21 STYX di wolfgang fischer \ germania, austria 2018 \ 94′ una donna e un’avventura che la cambierà facendole affrontare in mare aperto la sofferenza umana in collaborazione con CINECLUB INTERNAZIONALE fuori abbonamento – ingresso: 5 euro – per i soci del Circolo 4 euro