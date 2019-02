Sul treno senza biglietto aggredisce poliziotti con calci e pugni

Condividi

Nella serata di lunedì 4 febbraio u.s., gli agenti della Sezione Polfer di Villa San Giovanni hanno atteso in Stazione l’arrivo del treno regionale proveniente da Rosarno e diretto a Reggio Calabria, in quanto a bordo era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero privo del titolo di viaggio, che rifiutava di fornire le proprie generalità al capotreno.

Saliti a bordo ,i poliziotti hanno chiesto al giovane di esibire i documenti, l’uomo si è rifiutato, diventando violento e scagliandosi contro gli Agenti, cercando di colpirli con calci e pugni. La pronta reazione di questi ultimi impediva che altri viaggiatori rimanessero coinvolti nella colluttazione. Con non poche difficoltà il cittadino extracomunitario veniva ammanettato e fatto scendere dal treno.

Nell’aggressioneunodeipoliziottiriportavaunalesionecontusivaallamanodestra. Isuccessiviaccertamenticonsentivanodiidentificarel’uomoinT.O.,cittadino nigeriano,dianni26,senzafissadimora,titolaredi regolarepermessodisoggiorno.

Oltre ai reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, allo straniero veniva

contestata anche l’ interruzione di pubblico servizio.

In sede di processo per direttissima, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha sottoposto il giovane all’obbligo di firma presso la Questura di Reggio Calabria.